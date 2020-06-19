В 22 регионах России пройдёт исследование популяционного иммунитета к CoViD-19

Первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции проведут в 22 регионах России уже в этом месяце. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— В исследование методом случайной выборки предлагается включить детей от одного года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп: 18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70 лет и старше, — уточнили в ведомстве.

Специалисты пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета нужны для выявления особенностей эпидемии, прогнозирования дальнейшего развития ситуации с CoVID-19 в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также для планирования мероприятий по профилактике коронавируса.