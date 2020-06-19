У министра здравоохранения Удмуртии выявили коронавирус

Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заразился коронавирусной инфекцией, болезнь протекает бессимптомно. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением CoVID-19.

— Пока болезнь протекает бессимптомно. Все контактные лица уже сдали тест на коронавирус — результаты отрицательные. Отметим, что все члены правительства республики начиная с марта регулярно сдают тесты на коронавирус, — говорится в сообщении.

Глава Минздрава находится на полной самоизоляции и выполняет все предписания врачей. Состояние Щербака не вызывает опасений у медиков.