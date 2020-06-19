Эколог развеял "вредный" миф о СВЧ-печах

После разогрева в СВЧ-печи продукты не становятся облучёнными, как считают многие. Об этом рассказал эколог-эксперт Антон Ястребцев.

— Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2 450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остаётся. Продукт готовится, и на этом всё, — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Эколог, однако, предостерёг, что от работающей микроволновки лучше находиться на расстоянии полутора-двух метров, так как она излучает электромагнитные волны, которые могут распространяться на полтора-три метра в зависимости от модели печи.

Ястребцев уточнил, что больший объём продуктов, погружённых в СВЧ-печь, поглощает больше энергии и не даёт ей распространяться вне микроволновки.