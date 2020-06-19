В Новой Зеландии неизвестный открыл стрельбу по полицейским — видео

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В городе Окленд Новой Зеландии неизвестный открыл стрельбу по полицейским, регулировавшим дорожное движение. Два офицера получили серьёзные ранения, один из них позже скончался, сообщает New Zealand Herald.

Инцидент произошёл в районе Мэсси. Полиция порекомендовала жителям избегать посещения близлежащих улиц, в непосредственной близости были закрыты школы и выставлены кордоны. Родители пытаются забрать детей из образовательных учреждений, но оцепление не пропускает их. Неподалёку от места происшествия были замечены машины скорой помощи и вертолёт.

Мужчина, открывший огонь, скрылся на автомобиле. При этом он сбил случайного очевидца, который получил травмы.

Отмечается, что инцидент произошёл во время обычной регулировки дорожного движения. Очевидцы рассказывают, что слышали звуки выстрелов, потом увидели офицера, лежащего на земле в крови, он звал на помощь. Один из автомобилистов остановился, чтобы помочь пострадавшему, однако стражи порядка потребовали немедленно вернуться в машину и покинуть район.

В настоящее время полиция разыскивает преступника. Местная общественность шокирована происшествием, СМИ отмечают, что последний раз подобный случай был 11 лет назад, никто не ожидал ничего подобного. Обстоятельства стрельбы, её причины и дополнительные сведения уточняются.