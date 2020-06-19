Facebook и Twitter не нашли следов иностранного вмешательства в американские протесты

Следов вмешательства иностранных сил в акции протеста в США не найдено. Об этом заявили представители компаний Facebook и Twitter в ходе слушаний в комитете палаты представителей по разведке.

— Мы не видели иностранных игроков, которые были бы вовлечены во вредоносные действия вокруг протестов, — отметил глава отдела по политике безопасности компании Facebook Натаниэль Глейшер.

Он добавил, что в компании зафиксировали несколько мошеннических случаев, когда злоумышленники пытались заработать на демонстрациях, продавая несуществующие футболки, но не более.

Слова Глейшера подтвердил и директор отдела по стратегии публичной политики компании Twitter Ник Пиклс. Он уточнил, что "скоординированных иностранных усилий" найдено не было.