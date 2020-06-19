Путин: СССР внёс три четверти военного вклада в разгром нацистов

За годы войны Красная армия "перемолола" 626 дивизий стран "оси", из которых 508 — германские.

Президент России Владимир Путин заявил, что СССР внёс три четверти военного вклада в победу над нацизмом.

— В целом на долю СССР пришлось около 75% всех военных усилий антигитлеровской коалиции. Красная армия за годы войны "перемолола" 626 дивизий стран "оси", из которых 508 — германские, — говорится в статье Путина о Второй мировой войне, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что Россия всегда будет благодарна странам Антанты за снабжение Красной армии в годы войны.

Президент отметил, что одним из главных итогов Второй мировой является созданная система международных отношений. По его словам, державы-победители должны гарантировать её сохранение и укрепление.