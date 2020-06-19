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Опубликовано 19 июня 2020, 02:22

Путин: СССР внёс три четверти военного вклада в разгром нацистов

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Фото © ТАСС / Егор Алеев

За годы войны Красная армия "перемолола" 626 дивизий стран "оси", из которых 508 — германские.

Президент России Владимир Путин заявил, что СССР внёс три четверти военного вклада в победу над нацизмом.

В целом на долю СССР пришлось около 75% всех военных усилий антигитлеровской коалиции. Красная армия за годы войны "перемолола" 626 дивизий стран "оси", из которых 508 германские, — говорится в статье Путина о Второй мировой войне, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что Россия всегда будет благодарна странам Антанты за снабжение Красной армии в годы войны.

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Президент отметил, что одним из главных итогов Второй мировой является созданная система международных отношений. По его словам, державы-победители должны гарантировать её сохранение и укрепление.

Напомним, ранее статья Владимира Путина была опубликована на сайте Кремля, а также в американском журнале National Interest.

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Никита Никонов
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