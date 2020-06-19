НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Пекинский" коронавирус оказался старше европейских "собратьев"

Учёные отмечают, что довольно трудно проследить путь инфекции до рынка, где её обнаружили.

1540
Post cover

Фото © Pixabay

Найденный на пекинском рынке "Синьфади" коронавирус оказался старше штаммов, распространённых в Европе. Об этом заявил китайский эпидемиолог Ли Цзюнь.

Этот вирус пришёл из Европы, однако у него есть определённые отличия от циркулирующих по европейским странам штаммов. Он старше современных европейских штаммов, — приводятся слова Ли Цзюня в статье, опубликованной на сайте Государственного надзорного комитета Китая.

Выяснить это удалось, проведя секвенирование генома и определив число мутаций вируса. Чем их больше, тем вирус моложе. По словам эпидемиолога, точный путь попадания инфекции на рынок отследить сложно. Он отметил, что вирус мог, например, оказаться в партии замороженных продуктов. В таком случае объясняется его малое число мутаций.

Данные генома вируса заболевших (NMDC60013902-01 и NMDC60013903-02), а также геном инфекции окружающей среды (NMDC60013903-03) Китай передал Всемирной организации здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID).

Напомним, ранее в Пекине на одном из крупнейших оптовых рынков выявили вспышку CoViD-19. Эпидемиологическое расследование показало, что источником мог стать лосось, прибывший на торговую точку с рынка морепродуктов "Цзиншэнь". Власти Норвегии уже опровергли причастность их рыбы к вспышке заболевания.

Выбор редакции

Loading...