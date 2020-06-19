"Пекинский" коронавирус оказался старше европейских "собратьев"

Найденный на пекинском рынке "Синьфади" коронавирус оказался старше штаммов, распространённых в Европе. Об этом заявил китайский эпидемиолог Ли Цзюнь.
— Этот вирус пришёл из Европы, однако у него есть определённые отличия от циркулирующих по европейским странам штаммов. Он старше современных европейских штаммов, — приводятся слова Ли Цзюня в статье, опубликованной на сайте Государственного надзорного комитета Китая.
Выяснить это удалось, проведя секвенирование генома и определив число мутаций вируса. Чем их больше, тем вирус моложе. По словам эпидемиолога, точный путь попадания инфекции на рынок отследить сложно. Он отметил, что вирус мог, например, оказаться в партии замороженных продуктов. В таком случае объясняется его малое число мутаций.
Данные генома вируса заболевших (NMDC60013902-01 и NMDC60013903-02), а также геном инфекции окружающей среды (NMDC60013903-03) Китай передал Всемирной организации здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID).
Напомним, ранее в Пекине на одном из крупнейших оптовых рынков выявили вспышку CoViD-19. Эпидемиологическое расследование показало, что источником мог стать лосось, прибывший на торговую точку с рынка морепродуктов "Цзиншэнь". Власти Норвегии уже опровергли причастность их рыбы к вспышке заболевания.