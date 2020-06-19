Доктор Мясников назвал главные болезни, пагубно влияющие на зрение

Сахарный диабет и гипертония оказались самыми распространёнными заболеваниями, при которых ухудшается зрение. Об этом рассказал телеведущий и доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1". По его словам, без должного лечения такие болезни могут привести к полной потере зрения.

Дело в том, что глаза являются органами, снабжение кровью которых происходит гораздо интенсивнее, поэтому малейшие проблемы в кровообращении, вызванные, например, скачками давления, могут привести к ухудшению зрения. Сахарный диабет же оказывает негативное действие на сосуды, что в свою очередь также пагубно влияет на глаза. Чтобы этого не произошло, врач посоветовал не пытаться заниматься самолечением и периодически проводить обследование органов зрения.