Устроивший пьяное ДТП в Москве Игорь Ишаев заявил, что больше не сядет за руль в России

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, которого арестовали на 12 суток за пьяное ДТП в Москве, заявил, что больше не сядет за руль в России. Молодой человек решил, что отныне передвигаться на машине будет только с водителем. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

— Обжаловать решение суда не собирается, говорит, что не видит в этом смысла. И ещё не намерен больше садиться за руль в России, говорит, что будет ездить с водителем, — передаёт RT его слова.

Ишаева поместили в спецприёмник № 2 ГУ МВД Росси по городу Москве, в трёхместной камере он находится один. Этому обстоятельству арестант не рад и просит перевести его в другую камеру, "где ребят побольше".