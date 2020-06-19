Устроивший пьяное ДТП в Москве Игорь Ишаев заявил, что больше не сядет за руль в России

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, которого арестовали на 12 суток за пьяное ДТП в Москве, заявил, что больше не сядет за руль в России. Молодой человек решил, что отныне передвигаться на машине будет только с водителем. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
— Обжаловать решение суда не собирается, говорит, что не видит в этом смысла. И ещё не намерен больше садиться за руль в России, говорит, что будет ездить с водителем, — передаёт RT его слова.
Ишаева поместили в спецприёмник № 2 ГУ МВД Росси по городу Москве, в трёхместной камере он находится один. Этому обстоятельству арестант не рад и просит перевести его в другую камеру, "где ребят побольше".
Напомним, ДТП на улице 1905 года произошло 18 июня вечером. Игорь Ишаев за рулём элитного автомобиля Porshe Panamera врезался в иномарки, следовавшие по встречной полосе. В его крови обнаружили 0,74 промилле алкоголя, хотя мужчина утверждает, что в момент аварии был трезв, а причиной ДТП стала травма ноги. Также оказалось, что внук экс-губернатора Хабаровского края был лишён водительских прав. Авария обошлась без жертв, однако позже Ишаев сумел напасть на журналистов за вопросы о ДТП.