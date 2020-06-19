Российские истребители перехватили пару бомбардировщиков США над Тихим океаном — видео

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Российские самолёты взяли на сопровождение над водами Тихого океана два американских бомбардировщика B-52H. Инцидент произошёл в Охотском море. В операции участвовали истребители-перехватчики Су-30, Су-35С и МиГ-31 Восточного военного округа.

— 19 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США, — сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной РФ.

Как добавили в ведомстве, полёт проходил над нейтральными водами на значительном удалении от государственной границы РФ. Кроме того, отмечается, что до привлечения перехватчиков американские бомбардировщики непрерывно отслеживались российскими радиолокационными системами контроля воздушного пространства.