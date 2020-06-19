Милонов предложил маркировать гороскопы. Или запретить совсем

На астрологические прогнозы, которые печатаются в СМИ, следует ввести маркировку или их нужно вовсе запретить. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов главе Роскомнадзора Андрею Липову. Парламентарий предлагает обозначать прогнозы специальной пометкой государственного образца, которая говорила бы, что "информация носит исключительно фантазийный и лживый характер".

— Данные "информационные" блоки не основываются на каких-либо научных или околонаучных принципах — зачастую составители подобных колонок публикуют их на основе собственной фантазии или, что хуже, личных мистических убеждений, — передаёт РИА "Новости" текст письма Милонова.

Депутат отметил, что знает случаи, когда человек отказывался от правильных поступков только потому, что прочитал прогноз в бульварном журнале или газете. Более того, Милонов заявил, что сейчас существует множество сайтов, которые предлагают доверчивым людям заплатить за прогнозы астрологов.