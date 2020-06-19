В ООН согласились с критикой Путина в адрес организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что работа организации не так эффективна в связи с отсутствием единой позиции ключевых стран. Об этом сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, комментируя критику президента РФ Владимира Путина в адрес структуры.
— Генсек в недавних заявлениях, в частности на пресс-конференции около месяца назад, чётко высказался о том, что система [ООН] не так эффективна, как могла бы быть, — напомнил Хак.
Сложности, по мнению Гутерриша, связаны с разногласиями между странами-участниками, в том числе членами Совбеза ООН.
Ранее Путин написал статью для американского журнала National Interest под названием "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В ней президент РФ рассказал западным читателям о вкладе СССР в победу над нацистской Германией, попытках переписать историю и намерениях России твёрдо противостоять этому. В статье он также дал оценку работе ООН. Организация, по его мнению, испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции.