Украинец хотел увидеться с друзьями и попытался незаметно пробраться в Крым. Но не вышло

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который переплыл залив Сиваш и попытался незаметно проникнуть в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по региону.
— При нём обнаружена ID-карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья, — уточнили в спецслужбе.
33-летний житель города Запорожье был задержан на 48 часов для выяснения обстоятельств.
Ранее сообщалось, что за минувший год российские пограничники задержали более шести тысяч нарушителей, которые пытались нелегально попасть в страну.