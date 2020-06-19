Украинец хотел увидеться с друзьями и попытался незаметно пробраться в Крым. Но не вышло

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который переплыл залив Сиваш и попытался незаметно проникнуть в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по региону.

— При нём обнаружена ID-карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья, — уточнили в спецслужбе.

33-летний житель города Запорожье был задержан на 48 часов для выяснения обстоятельств.