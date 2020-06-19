Пока границы закрыты. Эксперты назвали бюджетные направления для отдыха в России в июле

Пандемия коронавируса идёт на спад, а эпидемиологическая ситуация в мире стабилизируется, однако границы многих стран до сих пор закрыты. Но, чтобы лето не пропадало даром, специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали ситуацию на российском рынке и выбрали самые бюджетные направления для путешествий по нашей стране в июле.

В составленном рейтинге оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск. Авиабилеты в эти города обойдутся от 850 до 1400 рублей, а ночь в трёхзвёздочном отеле — от 850 до 1800 рублей.

Очевидно, наибольшей популярностью из этого списка будут пользоваться два российских мегаполиса — Москва и Санкт-Петербург. Наименьшая цена на авиаперелёт из регионов России в столицу составит всего 850 рублей, а номер в отеле обойдётся туристам минимум в 1300 рублей. В Петербург же можно будет долететь за 1000 рублей, а остановиться на ночь в трёхзвёздочном отеле — минимум за 1400 рублей. Не остались без внимания и российские курорты.

— Во многих регионах смягчаются карантинные меры, курорты уже принимают туристов, в двухнедельной изоляции сидеть не придётся. Например, в Краснодарском крае открылись санатории с медицинской лицензией — в них можно попасть по путёвке. А с 1 июля откроет курортный сезон и Крым, — поделилась с RT руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.