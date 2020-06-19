Пока границы закрыты. Эксперты назвали бюджетные направления для отдыха в России в июле

Пандемия коронавируса идёт на спад, а эпидемиологическая ситуация в мире стабилизируется, однако границы многих стран до сих пор закрыты. Но, чтобы лето не пропадало даром, специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали ситуацию на российском рынке и выбрали самые бюджетные направления для путешествий по нашей стране в июле.
В составленном рейтинге оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск. Авиабилеты в эти города обойдутся от 850 до 1400 рублей, а ночь в трёхзвёздочном отеле — от 850 до 1800 рублей.
Очевидно, наибольшей популярностью из этого списка будут пользоваться два российских мегаполиса — Москва и Санкт-Петербург. Наименьшая цена на авиаперелёт из регионов России в столицу составит всего 850 рублей, а номер в отеле обойдётся туристам минимум в 1300 рублей. В Петербург же можно будет долететь за 1000 рублей, а остановиться на ночь в трёхзвёздочном отеле — минимум за 1400 рублей. Не остались без внимания и российские курорты.
— Во многих регионах смягчаются карантинные меры, курорты уже принимают туристов, в двухнедельной изоляции сидеть не придётся. Например, в Краснодарском крае открылись санатории с медицинской лицензией — в них можно попасть по путёвке. А с 1 июля откроет курортный сезон и Крым, — поделилась с RT руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.
Что же касается поездок за границу, то в ближайшее время у россиян такой возможности не будет. Об этом накануне заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, летать за рубеж граждане смогут тогда, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе. О примерных сроках она говорила ранее.