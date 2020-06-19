Названа причина смерти экс-главы Чувашии

Она уточнила, что тяжёлая сердечная недостаточность сформировалась и прогрессировала у Игнатьева после обширного инфаркта, который политик перенёс летом прошлого года. Она, по словам врача, осложнялась нарушением функционирования внутренних органов. У пациента также была диагностирована двусторонняя пневмония. Для его лечения применялись лучшие мировые препараты и методы.