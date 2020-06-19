Названа причина смерти экс-главы Чувашии

Причиной смерти бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом рассказала заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Она уточнила, что тяжёлая сердечная недостаточность сформировалась и прогрессировала у Игнатьева после обширного инфаркта, который политик перенёс летом прошлого года. Она, по словам врача, осложнялась нарушением функционирования внутренних органов. У пациента также была диагностирована двусторонняя пневмония. Для его лечения применялись лучшие мировые препараты и методы.
— Однако больной скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, — рассказала Конашкова ТАСС.
Напомним, о смерти политика сообщил действующий глава региона Олег Николаев. Игнатьев скончался на 59-м году жизни. По поручению врио главы Чувашии Олега Николаева создана правительственная комиссия по организации похорон Игнатьева.