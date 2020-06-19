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Названа причина смерти экс-главы Чувашии

Летом прошлого года политик перенёс инфаркт, от которого у него остались опасные последствия.

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Михаил Игнатьев. Фото © mihail_ignatiev_chuvashiya

Причиной смерти бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом рассказала заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.

Она уточнила, что тяжёлая сердечная недостаточность сформировалась и прогрессировала у Игнатьева после обширного инфаркта, который политик перенёс летом прошлого года. Она, по словам врача, осложнялась нарушением функционирования внутренних органов. У пациента также была диагностирована двусторонняя пневмония. Для его лечения применялись лучшие мировые препараты и методы.

Однако больной скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, — рассказала Конашкова ТАСС.

Напомним, о смерти политика сообщил действующий глава региона Олег Николаев. Игнатьев скончался на 59-м году жизни. По поручению врио главы Чувашии Олега Николаева создана правительственная комиссия по организации похорон Игнатьева.

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