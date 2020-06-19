Трамп заявил, что знает "много интересного" о крушении НЛО в 1947 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что владеет интересной информацией по поводу крушения НЛО у города Розуэлл, штат Нью-Мексико, в 1947 году. Об этом он рассказал во время интервью своему сыну Дональду Трампу – младшему, приуроченному к отмечаемому в Америке 19 июня Дню отца.

Отвечая на вопрос Трампа-младшего, президент страны сообщил, что не будет говорить с сыном об этой теме, уточнив, что он знает об этом очень интересные подробности, передаёт Associated Press. На вопрос о том, будет ли эта информация когда-нибудь предана огласке, хозяин Белого дома ответил, что "подумает об этом".