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Трамп заявил, что знает "много интересного" о крушении НЛО в 1947 году

Американский лидер ещё думает над рассекречиванием известных ему сведений.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что владеет интересной информацией по поводу крушения НЛО у города Розуэлл, штат Нью-Мексико, в 1947 году. Об этом он рассказал во время интервью своему сыну Дональду Трампу – младшему, приуроченному к отмечаемому в Америке 19 июня Дню отца.

Отвечая на вопрос Трампа-младшего, президент страны сообщил, что не будет говорить с сыном об этой теме, уточнив, что он знает об этом очень интересные подробности, передаёт Associated Press. На вопрос о том, будет ли эта информация когда-нибудь предана огласке, хозяин Белого дома ответил, что "подумает об этом".

Официальная позиция ВВС США считает разбившийся объект метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы. В других источниках предполагается, что крушение потерпел внеземной корабль, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство захватило и засекретило.

Ранее ﻿российский математик объяснил, почему нет контактов с НЛО.

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