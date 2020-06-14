Загадка аварии якутского НЛО на Кет-Кап. Как из обломков инопланетного корабля якутские охотники ковали лёгкие и прочные ножи

Якутская тайга таит много загадок. И одна из них до сих пор не раскрыта: что за неопознанный летающий объект разбился в начале XX века на далёкой горе Кет-Кап, что в переводе на русский означает весьма странное: "Корабль упал".

О том, что в Якутии упал НЛО, стало известно в 1928 году. По одной из легенд, это место открыл для широкой общественности лётчик Николай Олейников, который однажды потерпел в горах Якутии аварию, но сумел выжить. Выбираясь из тайги, он якобы нашёл останки местного охотника, а рядом с его телом — необычный нож: он был крепкий, острый и очень лёгкий. Забрав нож себе, лётчик якобы даже специально приезжал в Москву и встречался с конструктором самолётов Андреем Туполевым, чтобы выяснить, из какого металла выкована находка.

Однако московские инженеры так и не смогли определить, из какого материала сделан клинок. Якобы сам нож у лётчика забрали, а всё, что было с ним связано, засекретили. В принципе, такой поворот событий был логичен. До войны советские авиаконструкторы разрабатывали дюралюминий, и любые находки лёгких и прочных материалов должны были их заинтересовать.

"Корабль зацепился"

Фото © Wikipedia

Но в Якутии известность горы Кет-Кап связывают в первую очередь с геологом М. Столяром, который в довоенные годы искал на Алдане золото для Страны Советов. В научной работе 1934 года "Геология и золотоносность Учуро-Чюльбинского района Якутской АССР" в описании хребта Кет-Кап он привёл рассказ местного тунгуса (эвена) Дмитрия Мартынова, который поведал учёному, что горный хребет получил название по одной-единственной одноимённом горе. Мартынов сообщил, что слово "кет", "кете" — это сокращённое якутское слово "кетер", которое означает "зацепиться", "упасть", а слово "кап" означает "корабль". Гора называется так, потому что много лет назад за её голец зацепился, упал и разбился небесный корабль. Обломки его металлической обшивки долгое время охотно собирали аимские тунгусы: они ковали из необычного железа крепкие ножи и пальмы — род холодного оружия на длинном древке.

Столяр докладывал, что на вершине горы Кет-Кап, которая находится в верховьях ручья Чар-чахана, он лично побывал в 1932 году, однако искать обломки разбившегося корабля геологам было некогда. Экспедиция была очень тяжёлой, учёные на оленях прошли почти 700 километров с прииска Незаметный (ныне Алдан) до горных хребтов Учура. Да и задачи перед ними стояли совсем другие. Зато в честь события геологи назвали один из гольцов горы Аэропланом.

Японцы? Или американцы?

Эта история могла бы сгинуть навсегда, если бы через 40 лет геолог ВСЕГЕИ Алексей Шпагин не напомнил о ней. Учёный посчитал, что история требует дополнительного расследования и подтверждения. С его подачи информацией заинтересовался известный российский уфолог, глава Уфологической комиссии Русского географического общества Михаил Герштейн. К сожалению, по истечении долгих лет сложно определить точное время происшествия. Тунгус Мартынов в 1932 году говорил, что корабль разбился "много лет назад", скорее всего, отсылая ещё к дореволюционному времени. Версий, что случилось на горе Кет-Кап, было несколько.

Местный краевед, историк Владилен Туголуков предположил, что речь в легенде может идти не о воздушном, а об обычном корабле. Он посчитал, что в горах Кет-Капа казаки могли разбить речное судно — коч, который волоком тащили из реки Маи в реку Учур или в Аим, и поэтому его бросили на половине пути. Однако эта версия не объясняет наличие у тунгусов и якутов лёгких прочных ножей из неизвестного металла. Если бы казаки и бросили бы среди леса речное судно, то, скорее всего, сняли бы с него всё, что представляло собой ценность. А железо на Алдане ценилось высоко.

Это мог быть дирижабль, который для исследования российских территорий могли запустить с японского военного судна и который занесло вглубь от побережья Охотского моря, где он и разбился в скалах. И действительно, дирижабли у Японии в начале XX века были — их выпускала созданная в 1894 году фирма Исабуро Ямадо. Фирма эта и сейчас производит метеозонды и воздушные шары.

Существовала версия, что дирижабль мог принадлежать американцам, которые в начале XX века имели серьёзные виды на Дальний Восток: их интересовали меха и золото. Не исключено, что подобный воздушный корабль действительно мог быть отправлен если не на поиски золота, то, например, как спасательная экспедиция для терпящих бедствие в тайге геологов. Между прочим, именно такой поворот событий описывается в романе Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина", в котором разбогатевший инженер Гарин из Америки посылает за своим учителем — геологом Манцевым, открывшим на Камчатке золотой оливиновый пояс, — спасательный дирижабль. Однако авария дирижабля не могла объяснить наличие у тунгусского охотника необычного ножа.

Не могла объяснить его и версия о том, что в горах у Алдана в начале ХХ века разбился самолёт. Во-первых, самолёты в этих краях появились только перед самой войной, во-вторых, никто из лётчиков-старожилов, опрошенных энтузиастами, подобного случая не помнил. А в-третьих, обшивки самолётов в те годы чаще делали из дерева и ткани, чем из железа. Да и железо в этом случае было бы самое обычное. Недаром лётчик Олейников консультировался с Туполевым: железо было конструкторам самолётов незнакомо! Так может, якутскую тайгу посетил гость из далёких миров — корабль пришельцев?

НЛО над Сибирью

Уфолог Герштейн перелопатил газетные архивы и нашёл множество свидетельств того, что в прошлом и в позапрошлом веке Дальний Восток действительно посещали разные летательные аппараты. Например, в 1913 году губернатору Камчатки поступило донесение от жителей Гижиги (ныне Магаданская область), которые писали, что коряки со стойбищ Опыка и Хаятта в конце января на Палпольском долу днём, в ясную погоду видели летящий на восток дирижабль с 12 пассажирами.

В тот же год из Охотска сообщали, что 19 января в пять часов вечера над горизонтом заметили три движущиеся точки. Одна из них отделились и зависла над городом, причём выглядела как "аэроплан неизвестной конструкции", а затем улетела в сторону гор.

Интересное сообщение Герштейн нашёл в газете "Забайкальские областные ведомости" за 1897 год. Жители далёкого села Кяхта сообщали о том, что видели странный летящий аппарат, который не походил на метеор. У аппарата были расправленные крылья, корпус был размером "с избу", а скорость была большой. Причём очевидцы — отец и сын Игумновы — видели момент "расправления крыльев" и совпавшее с этим изменение скорости летательного аппарата. Причём свидетели описали, что крылья были закруглённые, составные и одни части располагались ниже других. Небо было абсолютно чистым, неопознанный объект свидетели видели около четверти часа. Он пролетел с севера на юг и скрылся в небе над станицей Кударинской.

Кто разгадает тайну Кет-Капа