В Приморье арестовали актёра, играющего роль депутата Наливкина

Актёр, играющий роль депутата Виталия Наливкина, арестован Уссурийским районным судом на пять суток. Об этом сообщил автор проекта Barakuda Андрей Клочков.

— На последнем видео актёр просто появился в кадре, не делая ничего противоправного. Его продержали [в полиции], потом отпустили, по факту видео ничего не предъявили, — приводит слова Клочкова РИА "Новости".

Он уточнил, что через два дня актёр был доставлен в отдел, а суд назначил ему административный арест за нецензурную брань. Сейчас он находится в изоляторе, другие участники проекта возят ему еду. На сайте суда указано, что актёру вынесено административное наказание за "мелкое хулиганство".

Автор проекта добавил, что обжаловать решение команда не будет, актёр уже скоро должен выйти на свободу.

— Наша задача — привлечь внимание к этому инциденту, чтобы исключить возможность попытки запустить это [дело] по новому кругу, — уточнил он.

Полиция в Приморье организовала проверку после шуточного ролика с участием депутата Наливкина, который находит у вымышленного подполковника полиции коробки с деньгами. По задумке авторов проекта, депутат решает проблемы жителей Уссурийска, борется за добро и справедливость. Он уже успел стать народным мемом.

По словам Клочкова, сотрудники правоохранительных органов опрашивали его и изымали показанное в ролике оружие, чтобы удостовериться, что оно ненастоящее. Также актёру, сыгравшему подполковника, был выписан штраф в размере одной тысячи рублей за то, что он был в "форме" — в синей рубашке со штанами.

Поддержку вымышленному депутату оказал реальный депутат Заксобрания Приморья Дмитрий Новиков (ЕР).

— Я готов оказать юридическую и депутатскую поддержку коллективу проекта @barakuda_usk и лично актёру, который в эти минуты из вымышленного депутата превращается в реального народного героя, — написал он в "Фейсбуке".