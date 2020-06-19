В Чите трёхлетний мальчик столкнул в озеро машину с четырьмя людьми внутри, погиб мужчина

В Чите машина с двумя детьми и двумя взрослыми скатилась в озеро Кенон, один человек утонул. По данным СУ СКР по региону, автомобиль в воду случайно столкнул трёхлетний ребёнок.

Следователи уточнили, что на берегу канала водозабора ТЭЦ-1 отдыхала компания из шести человек. Вечером 18 июня они собрались уезжать и начали складывать вещи в стоявшую на берегу машину. В это время сидевший на водительском сиденье трёхлетний мальчик случайно её завел.

— Машина, оборудованная механической коробкой передач, съехала в воду. В этот момент в машине помимо трёхлетнего ребёнка находились девятилетний мальчик и двое взрослых мужчин на заднем сиденье, — рассказали в управлении.

Из-за большой глубины канала автомобиль почти сразу ушёл под воду. Мальчиков из машины вытащили взрослые. Однако одного из сидевших на заднем сиденье мужчин спасти не удалось.