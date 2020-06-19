Расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову продлили арест

Читинский гарнизонный военный суд продлил на три месяца арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял своих сослуживцев при смене караула в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула в воинской части в посёлке Горном в Забайкалье. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое были ранены. Наиболее вероятной причиной произошедшего считают дедовщину. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, предварительно подтвердила и комиссия Минобороны. Кроме того, служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Прокурор запросил для Шамсутдинова два года колонии-поселения и штраф в 30 тысяч рублей.