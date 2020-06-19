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На поиски двух пропавших в Карачаево-Черкесии детей направили криминалистов из Москвы

Брат и сестра с разрешения матери ушли с животноводческой фермы в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть. С этого момента о них ничего не известно.

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Ксения и Павел. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" КЧР

В Карачаево-Черкесии уже третьи сутки ищут шестилетнего Павла и 11-летнюю Ксению, которые пропали 16 июня. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в регион следователей-криминалистов центрального аппарата СКР для оказания помощи в поиске детей.

Для скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также для оказания практической помощи в поисках детей председатель СКР поручил... направить в регион следователей-криминалистов, имеющих соответствующий опыт в расследовании подобных происшествий, — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" КЧР

Сейчас в поисках пропавших брата и сестры участвует более 500 сотрудников МЧС, СК, МВД и Росгвардии, а также волонтёров отряда "Лиза алерт", жители республики и соседних регионов: Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ставропольского и Краснодарского краёв.

Как ранее писал Лайф, 16 июня Павел и Ксения с разрешения матери ушли с животноводческой фермы, находящейся в трёх километрах к северу от аула Бесленей. Дети направились в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть, и не вернулись. Девочка была одета в синюю джинсовую куртку, белую майку, голубые джинсовые шорты и тёмно-зелёные мокасины, а Павел — в синие шорты и жёлтые калоши.

По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело по статье 105 "Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека".

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