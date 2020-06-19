Покупатели "Пятёрочки" смогут сами регулировать ассортимент супермаркетов

В тестовом режиме проект по оценке продуктов "Обратная связь" работал с конца 2019 года. За это время собрано более 35 млн оценок от 3,5 млн пользователей мобильного приложения "Выручай-карта". На текущий момент средняя оценка товаров в "Пятёрочке" составляет 4,83 из пяти. В будущем, как сообщает пресс-служба X5 Retail Group, информацию о высоком рейтинге товаров будут дополнительно отражать на ценниках в магазинах.

Если покупатель поставит низкую оценку продукту, он также может указать конкретные недостатки товара. Рейтинги и комментарии магазины будут передавать поставщикам. На основе полученных данных в тестовом режиме уже инициирована работа по улучшению состава и упаковки более 300 товаров. В случае резкого падения рейтинга будут проводиться исследования причин и изменения в рецептуре. Если рейтинг товара будет держаться стабильно низким, то данный продукт выведут из ассортимента.

— Наша цель — максимально вовлечь в проект "Обратная связь" пользователей мобильного приложения, чтобы получать наиболее релевантную оценку от большего количества гостей наших магазинов. Таким образом с помощью наших гостей мы будем управлять ассортиментом, выбирая только самые лучшие продукты, — отметил генеральный директор торговой сети "Пятёрочка" Сергей Гончаров.