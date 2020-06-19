Сбербанк ввёл комиссию на переводы денег через банкомат

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денежных средств через банкоматы. За использование услуги клиентам придётся теперь потратить 1% от суммы перевода. Об этом сообщает издание " Коммерсантъ " со ссылкой на пресс-службу банка.

На списание средств, как отмечает газета, обратил внимание один из клиентов банка. Позднее в одном из офисов учреждения подтвердили, что с начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными. Ранее действовавший лимит в 50 тысяч рублей бесплатных переводов больше не активен.