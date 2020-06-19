За сутки в России выявили 7972 новых случая коронавируса, при этом у 32,7% пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране было зафиксировано 569 063 случая во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+1136 случаев за сутки), Подмосковье (+646), ХМАО (+259), Свердловская область (+254) и Петербург (+228). Ситуация по другим регионам отображена в инфографике официального сайта "стопкоронавирус.рф":

Фото © Стопкоронавирус.рф

За сутки из-за коронавируса умер 181 человек (7841 летальный исход с начала эпидемии), а полностью выздоровело 10 443 пациента (с начала эпидемии излечившихся уже 324 406).