В Канаде вандалы осквернили памятник отцу премьер-министра Джастина Трюдо

В Канаде неизвестные осквернили памятник бывшему премьер-министру страны Пьеру Эллиоту Трюдо, который занимал эту должность с 1968 по 1979 год, а также с 1980-го по 1984-й. Ту же должность сегодня занимает его сын Джастин Трюдо. Сам он пока никак не прокомментировал случившееся.

Как сообщает CTVNews, инцидент произошёл в пригороде Торонто накануне днём. Голову памятника с помощью баллончика перекрасили в чёрный цвет. Задержать вандалов пока не удалось. Как сообщили в полиции, классифицировать тяжесть преступления будут в зависимости от его мотивов.