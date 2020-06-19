"Америка Трампа — это сила добра". Помпео назвал Болтона предателем из-за его мемуаров

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал экс-советника американского президента Джона Болтона за то, что тот резко высказался о политике Дональда Трампа в своей книге воспоминаний "Комната, где всё случилось: мемуары о Белом доме" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

Глава Госдепартамента заявил в "Твиттере", что не читал текст целиком, но те отрывки, которые публикуются в СМИ, дают ему представление о том, что Болтон распространяет множество откровенной лжи и "раскрученной полуправды".

— И жалко, и опасно, что в своём последнем публичном качестве Джон Болтон оказался предателем, который нанёс ущерб Америке, злоупотребив священным доверием её народа. Нашим друзьям по всему миру: вы знаете, что Америка президента Трампа — это сила добра, — заключил Помпео.