"Америка Трампа — это сила добра". Помпео назвал Болтона предателем из-за его мемуаров

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал экс-советника американского президента Джона Болтона за то, что тот резко высказался о политике Дональда Трампа в своей книге воспоминаний "Комната, где всё случилось: мемуары о Белом доме" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).