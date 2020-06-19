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В Перми загорелся ангар на площади 550 квадратных метров — видео

На месте происшествия найдено тело одного погибшего.

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Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Перми на Промышленной улице, 145 загорелся ангар площадью 550 квадратных метров. Над зданием поднимаются клубы чёрного дыма, их видно за несколько километров от места пожара.

По информации сервиса 2gis, по этому адресу расположена компания "Феррум", которая занимается переработкой цветного и чёрного металла.

Скриншот © 2gis.ru

Как стало известно Лайфу, на месте происшествия было найдено тело одного погибшего. Что находится внутри помещения, пока не известно. Информация о причинах пожара и других пострадавших уточняется.

Ранее при пожаре в жилом доме в Воркуте погибли двое детей.

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