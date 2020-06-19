"Противоречит моим ценностям". Замгоссекретаря США покинула свой пост из-за расовых разногласий с Трампом

Помощник государственного секретаря США по законодательным вопросам Мэри Тейлор подала в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по расовым вопросам, сообщает издание Washington Post.

Высокопоставленный чиновник Госдепа представила заявление об увольнении госсекретарю Майку Помпео из-за "замечаний и действий Дональда Трампа, связанных с расовой несправедливостью".

— Моменты потрясений могут изменить вас, изменить траекторию вашей жизни и сформировать ваш характер. Комментарии и действия президента в отношении расовой несправедливости и чернокожих американцев резко противоречат моим основным ценностям и убеждениям, — говорится в заявлении замгоссекретаря об увольнении.

Мэри Тейлор заняла пост в 2018 году и стала самой молодой и первой темнокожей женщиной в этой должности. Её уход является одной из первых громких отставок в знак протеста против реакции Трампа на демонстрации Black Lives Matter, которые охватили США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 3 июня, спустя несколько дней после трагедии в Миннеаполисе, дипломат сообщила сотрудникам Госдепа, что её сердце разбито и ей "пришлось исцелять его бесчисленное количество раз". Она добавила, что потрясена этими событиями, и выразила поддержку всем пострадавшим от произвола.

Кроме того, накануне в отставку подали ещё две сотрудницы Пентагона: внешнеполитический чиновник Кэтрин Уилбарджер и исполняющий обязанности контролёра Элейн Маккаскер. Также покинул свой пост высокопоставленный политик, бывший член администрации Барака Обамы, экс-замминистра обороны США Джеймс Миллер. Он возмутился действиями главы Белого дома после того, как американский лидер вышел с Библией в руках к церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, где накануне полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом.