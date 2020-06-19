Расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте в Москве пришёл в сознание

Ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев пришёл в сознание. Об этом сообщает собственный источник Лайфа в правоохранительных органах столицы. Однако допросить молодого человека пока не могут — стрелок всё ещё находится в тяжёлом состоянии.

Состояние самих же полицейских, Алексея Пояркова и Сергея Крылова, также остаётся тяжелым. Как сообщал накануне Лайф, одного из раненых правоохранителей врачи собираются перевести в отделение хирургии Боткинской больницы.

Напомним, перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл огонь по сотрудникам ДПС после того, как те остановили автомобиль такси. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки.