Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Соперника Лукашенко на выборах президента отправили в СИЗО КГБ

Политик подозревается в попытке скрыть следы организованной им преступной деятельности и в давлении на свидетелей.

2069
Post cover

Виктор Бабарико. Фото © Babariko.by

Бывший глава "Белгазпромбанка", а ныне претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард помещены в следственный изолятор КГБ. Об этом сообщили в избирательном штабе политика.

Они оба сейчас находятся в СИЗО КГБ, и Виктор Дмитриевич, и его сын Эдуард, — рассказал РИА "Новости" представитель штаба.

Собеседник агентства утверждает, что к Виктору и Эдуарду до сих пор не пустили адвоката. Другая информация по данному делу в настоящее время уточняется.

Как ранее писал Лайф, Виктор Бабарико и его сын Эдуард перестали выходить на связь накануне утром. В процессе поисков выяснилось, что их задержали правоохранительные органы и отправили на допрос по делу "Белгазпромбанка". Позже их задержали по подозрению в попытке скрыть следы организованной им преступной деятельности и давлении на свидетелей.

Выбор редакции

Loading...