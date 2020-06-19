Соперника Лукашенко на выборах президента отправили в СИЗО КГБ

Бывший глава "Белгазпромбанка", а ныне претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард помещены в следственный изолятор КГБ. Об этом сообщили в избирательном штабе политика.
— Они оба сейчас находятся в СИЗО КГБ, и Виктор Дмитриевич, и его сын Эдуард, — рассказал РИА "Новости" представитель штаба.
Собеседник агентства утверждает, что к Виктору и Эдуарду до сих пор не пустили адвоката. Другая информация по данному делу в настоящее время уточняется.
Как ранее писал Лайф, Виктор Бабарико и его сын Эдуард перестали выходить на связь накануне утром. В процессе поисков выяснилось, что их задержали правоохранительные органы и отправили на допрос по делу "Белгазпромбанка". Позже их задержали по подозрению в попытке скрыть следы организованной им преступной деятельности и давлении на свидетелей.