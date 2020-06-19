Эксперт предрёк повышение цен на автомобили после пандемии

После пандемии автомобили в России станут только дороже. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто. Авторынок во время коронавируса пострадал сильнее любой другой области, так как в нём высокая доля иностранного сотрудничества и его невозможно перевести в онлайн-формат.

Производство дорожает, цены на модели растут, а интерес к передвижениям и путешествиям только падает. Поэтому сейчас производители вводят различные акции и специальные предложения для покупателей, чтобы держаться на плаву. Но такая тенденция сохранится недолго,отметил специалист.

— В целом цены все будут повышать, потому что доллар вырос на пятнадцать процентов, — передаёт iReactor слова Моржаретто.

Скидки на некоторые модели останутся. Ведь для каких-то производителей это единственный способ сохранить баланс спроса и предложения и без больших потерь выйти из пандемии. Но явление это будет точно не массовое. И, скорее всего, скидки будут на старые или не на самые популярные модели.