Эксперт предрёк повышение цен на автомобили после пандемии

После пандемии автомобили в России станут только дороже. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто. Авторынок во время коронавируса пострадал сильнее любой другой области, так как в нём высокая доля иностранного сотрудничества и его невозможно перевести в онлайн-формат.
Производство дорожает, цены на модели растут, а интерес к передвижениям и путешествиям только падает. Поэтому сейчас производители вводят различные акции и специальные предложения для покупателей, чтобы держаться на плаву. Но такая тенденция сохранится недолго,отметил специалист.
— В целом цены все будут повышать, потому что доллар вырос на пятнадцать процентов, — передаёт iReactor слова Моржаретто.
Скидки на некоторые модели останутся. Ведь для каких-то производителей это единственный способ сохранить баланс спроса и предложения и без больших потерь выйти из пандемии. Но явление это будет точно не массовое. И, скорее всего, скидки будут на старые или не на самые популярные модели.
Ранее Лайф сообщал, что мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей и уже активно её используют на россиянах.