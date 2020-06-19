Марш Мендельсона и гости. Московские загсы вернутся к обычному режиму работы с 23 июня

Московские отделы ЗАГС с 23 июня вернутся к обычному формату проведения бракосочетаний. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами. А с 26 июня мы планируем вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы, — отметила Ракова.

Пока санитарно-эпидемиологические требования сохраняются, горожанам придётся носить маски и перчатки в столичных загсах. Однако новобрачные смогут приглашать на церемонию свидетелей, гостей и фотографов. После каждой пары помещения будут проветривать и обрабатывать дезинфицирующими растворами.