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Марш Мендельсона и гости. Московские загсы вернутся к обычному режиму работы с 23 июня

Участникам торжественных церемоний всё же придётся носить маски и перчатки.

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Фото © Pixabay

Московские отделы ЗАГС с 23 июня вернутся к обычному формату проведения бракосочетаний. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами. А с 26 июня мы планируем вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы, — отметила Ракова.

Пока санитарно-эпидемиологические требования сохраняются, горожанам придётся носить маски и перчатки в столичных загсах. Однако новобрачные смогут приглашать на церемонию свидетелей, гостей и фотографов. После каждой пары помещения будут проветривать и обрабатывать дезинфицирующими растворами.

Напомним, с 28 марта столичные отделения ЗАГС поменяли режим работы в связи с пандемией коронавируса. Регистрация брака проводилась без гостей и только по предварительной записи.

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