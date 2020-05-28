Парень подшутил над невестой, сказав "Я всё знаю", и после её признания свадьбу пришлось отменить

История произошла уже давно. Пользователь Nef1l1m описывает себя того времени как "молодого наивного парня, который учится на своих ошибках". Тогда он впервые познавал все прелести серьёзных отношений. Настолько серьёзных, что пара уже собиралась жениться. Правда, у судьбы были другие планы. Поздним субботним вечером молодому человеку нужно было забрать свою девушку от подруги. Но тут ему в голову пришла мысль, о которой он уже совсем скоро пожалеет.

Настроение было прекрасное, я бы сказал — стёбное. И по дороге к её подруге мне приходит в голову "гениальная" идея над девушкой подшутить и посмотреть на реакцию

Когда девушка села в машину Nef1l1m и захотела его поцеловать, он "увернулся". На приветствие парень тоже не ответил. С невозмутимым выражением лица он заводит машину и стартует, пока невеста в шоке пытается понять, что происходит. После нескольких проигнорированных вопросов она демонстративно надувает губы.

Но молодого человека это не остановило. Собравшись, он серьёзным тоном сказал: "Я всё знаю". Реакция была выше всяких похвал.