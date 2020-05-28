Парень подшутил над невестой, сказав "Я всё знаю", и после её признания свадьбу пришлось отменить

История произошла уже давно. Пользователь Nef1l1m описывает себя того времени как "молодого наивного парня, который учится на своих ошибках". Тогда он впервые познавал все прелести серьёзных отношений. Настолько серьёзных, что пара уже собиралась жениться. Правда, у судьбы были другие планы. Поздним субботним вечером молодому человеку нужно было забрать свою девушку от подруги. Но тут ему в голову пришла мысль, о которой он уже совсем скоро пожалеет.
Настроение было прекрасное, я бы сказал — стёбное. И по дороге к её подруге мне приходит в голову "гениальная" идея над девушкой подшутить и посмотреть на реакцию
Nef1l1m
Когда девушка села в машину Nef1l1m и захотела его поцеловать, он "увернулся". На приветствие парень тоже не ответил. С невозмутимым выражением лица он заводит машину и стартует, пока невеста в шоке пытается понять, что происходит. После нескольких проигнорированных вопросов она демонстративно надувает губы.
Но молодого человека это не остановило. Собравшись, он серьёзным тоном сказал: "Я всё знаю". Реакция была выше всяких похвал.
Через несколько секунд она начинает плакать. Внутри у меня всё обрывается. Перегнул — нужно извиниться. Но что-то заставляет поступить меня иначе. Я продолжаю — рассказывай свою версию, как это произошло
Nef1l1m
Благодаря этому вопросу парень узнал то, что, возможно, могло никогда бы и не раскрыться. В слезах невеста призналась, что недавно встречалась со своим бывшим, чтобы ему помочь, но от нахлынувших чувств они переспали.
Эпилог. Она просила прощения, писала, звонила. Свадьба была отменена. Я дал ей два дня на то, чтобы съехать. Сам, находясь в состоянии аффекта, уехал к родственникам. К вечеру понедельника квартира была пуста. Во всех смыслах. Была вывезена вся мебель, посуда, все её подарки
Nef1l1m
Nef1l1m рассказал, что бороться за материальное у него тогда даже не было сил. Свою новую жизнь он начал с похода в магазин за кастрюлей, тарелкой, вилкой и пачкой пельменей. "А спать на полу даже немножко полезно", — пошутил парень.
WOW-news
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