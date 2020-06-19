Неприкосновенен? Зеленского не смогли оштрафовать за нарушение карантина

Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился в высшую инстанцию за помощью. Судья Андрей Мисинкевич заявил, что нуждается в официальном разъяснении нормы конституции о неприкосновенности главы государства.

— Обратиться к главе Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд Украины для официального толкования нормы конституции о том, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности, — сообщил он на заседании.

Судья в связи с этим попросил высшую инстанцию объяснить, возможно ли в данном контексте привлечь главу государства к административной ответственности или нет.