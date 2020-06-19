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Неприкосновенен? Зеленского не смогли оштрафовать за нарушение карантина

Судья не смог решить, позволяет ли конституция привлечь главу государства к административной ответственности.

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Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины

Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился в высшую инстанцию за помощью. Судья Андрей Мисинкевич заявил, что нуждается в официальном разъяснении нормы конституции о неприкосновенности главы государства.

Обратиться к главе Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд Украины для официального толкования нормы конституции о том, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности, — сообщил он на заседании.

Судья в связи с этим попросил высшую инстанцию объяснить, возможно ли в данном контексте привлечь главу государства к административной ответственности или нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 июня посетил одно из кафе в городе Хмельницком и похвастался "крутым кофе". Правда, позже об этом пожалел. Лидер Незалежной сообщил, что ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений.

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