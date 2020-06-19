Ударила ножом и оставила умирать. Москвичка жестоко расправилась с двумя знакомыми

На улице Луганской в Москве обнаружили мёртвого мужчину и его истекающего кровью приятеля. Последний был экстренно доставлен в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. По подозрению в двойном убийстве задержана подруга одного из погибших.

— Женщина 1979 года рождения в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, нанесла несколько ударов ножом своему сожителю, после чего причинила множественные ножевые ранения его знакомому, — рассказали в ГСУ СКР по Москве версию следствия.

Злоумышленница оставила мужчин медленно умирать и сбежала с места происшествия. Однако найти её не составило труда. Сейчас следователи намерены просить суд о её аресте. Расследование по уголовному делу о двойном убийстве продолжается.