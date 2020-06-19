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Кабмин направил Путину проект общенационального плана восстановления экономики

В нём учли результаты совещаний с президентом и встреч с бизнесменами и экспертами.

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Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Правительство РФ направило президенту России Владимиру Путину доработанный проект общенационального плана восстановления экономики после эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что документ доработали, учитывая итоги совещаний у российского лидера, встреч с предпринимателями и экспертами. План дополнили индикаторами исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны.

Напомним, в начале июня Владимир Путин одобрил план по восстановлению экономики и призвал начать его реализацию с начала второго летнего месяца. Ранее Лайф сообщал, что этот план будет состоять из трёх этапов и обойдётся в пять трлн рублей.

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