Пришёл в себя один из расстрелянных на Ленинском проспекте полицейских

Пришёл в себя один из расстрелянных на Ленинском проспекте в Москве полицейских, Алексей Поярков. По данным источника Лайфа, его перевели в палату хирургического отделения. О событиях того рокового дня следователям он пока не рассказывал.
Сам стрелок сегодня тоже пришёл в сознание, однако допросить молодого человека пока не могут — он всё ещё находится в тяжёлом состоянии.
Напомним, перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл огонь по сотрудникам ДПС после того, как те остановили автомобиль такси. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Раненых полицейских представят к госнаградам.