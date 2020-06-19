Пришёл в себя один из расстрелянных на Ленинском проспекте полицейских

Пришёл в себя один из расстрелянных на Ленинском проспекте в Москве полицейских, Алексей Поярков. По данным источника Лайфа, его перевели в палату хирургического отделения. О событиях того рокового дня следователям он пока не рассказывал.

Сам стрелок сегодня тоже пришёл в сознание, однако допросить молодого человека пока не могут — он всё ещё находится в тяжёлом состоянии.