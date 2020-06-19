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Главная газета Турции "поженила" Владимира Зеленского и Веру Брежневу

Ошибку заметили, но 300 тысяч копий номера уже ушли в магазины.

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Фото © "Главком"

Крупнейшее издание Турции Нurriyet перепутало фотографии Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, и певицы Веры Брежневой. Внимание на это обратил "Главком".

Газета выпустила материал о том, что жена главы украинского государства заразилась коронавирусной инфекцией. Но вместо фото первой леди Нurriyet разместила фотографию Зеленского рядом с Верой Брежневой и двумя детьми.

Фото © "Главком"

Ошибка турецких журналистов объясняется легко. В заблуждение их ввёл постер фильма "8 лучших свиданий" 2016 года, в котором главные роли сыграли как раз Зеленский и Брежнева.

Тираж с неправильным снимком ушёл в печать 17 июня. Издание исправило ошибку на сайте, однако более 300 тысяч копий газеты с новой семейной парой попали на прилавки.

Турецкие СМИ не в первый раз ошибаются, рассказывая о семье президента Украины. Например, издание Haber Chаnnel ранее назвало первую леди страны Ольгой, а не Еленой.

Фото © "Главком"

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