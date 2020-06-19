Эксперт объяснил, как не стоит заряжать смартфоны

Старший инженер компании IVEStore Андрей Зелёный рассказал, как правильно заряжать телефон, чтобы он прослужил дольше, и чего не стоит делать, чтобы не испортить гаджет.

Эксперт отметил, что очень вредной для батареи является подзарядка от прикуривателя автомобиля, особенно если используется некачественный провод. Смартфон может получить слишком много энергии и выйти из строя.

— Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится, — приводит его слова агентство "Прайм".

Зелёный добавил, что для гаджета вредно находиться на солнце и перегреваться. А вот играть в игры и слушать музыку при зарядке на смартфоне можно, в новых моделях батареи рассчитаны на дополнительные нагрузки.

Кроме того, можно оставлять телефон на зарядке всю ночь. Эксперт пояснил, что новые технологии позволяют ему самостоятельно прекращать этот процесс после того, как аккумулятор заполнится на 100%, а некоторые модели даже умеют прогнозировать использование аккумулятора и включаться автоматически.