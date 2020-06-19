Убийца 9-летней Лизы из Саратова был признан вменяемым

Бакшеева добавила, что в отношении Туватина возбуждено новое уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет). Обвинения ему пока не предъявлены.

Напомним, 9 октября 2019 года в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Михаила Туватина, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он признался в убийстве и раскаялся. Бывшему заключённому предъявили обвинение в расправе над ребёнком. Лайф рассказывал, за какие преступления Туватин провёл в местах лишения свободы девять лет.