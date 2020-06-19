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Убийца 9-летней Лизы из Саратова был признан вменяемым

Против него возбуждено новое уголовное дело.

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Убийца Лизы Михаил Туватин. Фото © Соцсети

Михаил Туватин, сознавшийся в убийстве 9-летней Лизы из Саратова, признан вменяемым. Об этом заявила представительница семьи погибшей Александра Бакшеева.

Туватин был направлен для прохождения комплексного судебного психолого-сексолого-психиатрического исследования в ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского", которое подтвердило, что он является вменяемым, — приводит её слова ТАСС.

Специалисты не нашли в действиях обвиняемого признаков аффекта.

Бакшеева добавила, что в отношении Туватина возбуждено новое уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет). Обвинения ему пока не предъявлены.

Напомним, 9 октября 2019 года в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Михаила Туватина, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он признался в убийстве и раскаялся. Бывшему заключённому предъявили обвинение в расправе над ребёнком. Лайф рассказывал, за какие преступления Туватин провёл в местах лишения свободы девять лет.

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