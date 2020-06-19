Теперь ещё и модель. "Медсестра в купальнике" из Тулы подписала контракт со спортивным брендом

Медсестра из Тулы Надежда Жукова, которая надела лишь купальник под защитный костюм во время дежурства в больнице и в один миг стала звездой западных СМИ, заключила контракт с российским брендом ZASPORT. В честь Дня медика, который отмечается в России 21 июня, бренд сделал фотосессию с девушкой и взял у неё интервью.

Фото © ZASPORT 1 / 2

Надежда призналась, что с детства мечтала стать врачом, хотя в её семье медиков нет: папа — водитель, мама — менеджер. Два года назад она получила специальность "сестринское дело" и сразу начала работать медсестрой в Тульской областной клинической больнице, а в последние месяцы помогала больным коронавирусом.

— Сейчас у меня есть цель — поступить в медицинский институт, буду подавать документы этим летом. Правда, ещё не могу решить, что мне ближе, педиатрия или анестезиология и реанимация, — призналась девушка.

Надежде до сих пор не верится, как быстро распространилась в Сети та самая фотография, где она в защитном костюме без формы. К такому вниманию она не была готова. Девушка закрыла все аккаунты в соцсетях, не читала новости и не брала трубки, когда ей звонили с неизвестных номеров. Медсестра ушла с головой в работу и старалась абстрагироваться. Тогда коллеги её поддержали.

— Журналисты звонили моим друзьям, пытались разузнать какую-то информацию обо мне. В одной из групп в соцсетях даже разместили моё фото с подписью "Пропала девушка, помогите найти". Это всё было просто ужасно. Что мне помогло в тот момент? Работа! Я продолжала ходить на смены, и очень приятно, что меня поддержали мои коллеги, весь коллектив. Они подбадривали: "Не переживай! Ты красотка!" — вспоминает она.

Тогда на защиту Нади встали главный врач больницы и тульский губернатор. А коллеги рассказали, что медики из других городов устроили флешмобы в поддержку. Девушка объяснила, что работать в защитном костюме летом действительно жарко. Даже становится тяжело дышать и ходить. И на знаменитом фото она была не в купальнике, а в спортивном топе и шортах.

Напомним, инцидент произошёл в конце мая. В Сети быстро распространилось фото медсестры из Тулы, которая надела защитный костюм поверх купальника. Её стали обсуждать даже в западных СМИ. Тогда в своё оправдание девушка объяснила, что в защитном костюме очень жарко и некомфортно работать.