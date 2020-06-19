Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Кремле назвали кончину экс-главы Чувашии очень печальной новостью

Михаилу Игнатьеву было 58 лет.

4074
Post cover

Михаил Игнатьев. Фото © Instagram / mihail_ignatiev_chuvashiya

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева. Бывший чиновник скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Это, безусловно, очень печальные новости. В данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате эпидемии, — отметил он.

Напомним, в конце мая стало известно, что Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией. По некоторым данным, он был подключён к аппарату ИВЛ. Накануне бывший чиновник умер. Причиной смерти стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность. Михаилу Игнатьеву было 58 лет.

Выбор редакции

Loading...