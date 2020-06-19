В Кремле назвали кончину экс-главы Чувашии очень печальной новостью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева. Бывший чиновник скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

— Это, безусловно, очень печальные новости. В данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате эпидемии, — отметил он.