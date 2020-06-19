Матч "Сочи" — "Ростов" состоится, несмотря на вспышку коронавируса. Кто в итоге выйдет на поле?

Уже несколько дней фанатов беспокоит вопрос, состоится ли матч "Сочи" — "Ростов". В команде Валерия Карпина произошла вспышка коронавируса. Помимо этого, "Ростов" успел провести матч с молодёжной командой, которая тоже теперь находится на двухнедельном карантине. "Сочи" отказался переносить матч, хотя была возможность эту встречу провести 19 июля. Таким образом, "Ростову" грозит техническое поражение.

— Не знаю я ничего. Мы не играем, чего непонятного? Мы в "тюрьме" сидим. Кто будет играть, я не знаю, — сказал в день матча Валерий Карпин "Р-Спорту".

Несмотря на это, сегодня, в день матча, "Сочи" опубликовал заявление.

— Спустя 95 дней сочный футбол вернётся. Футбольные клубы "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура "Тинькофф РПЛ". Матч состоится, — говорится в сообщение клуба.

По информации ряда СМИ, вероятней всего, от "Ростова" выступят ребята 2003 года. Именно их сейчас пытаются дозаявить.