В UFC определились с летними турнирами. Когда мы увидим дагестанского Брюса Ли, протеже Хабиба и Олейника?

8 августа на арене UFC Арех в Лас-Вегасе 42-летний Алексей Олейник проведёт бой против четвёртого номера рейтинга лучших тяжеловесов организации Деррика Льюиса. Для харьковчанина встреча с Чёрным Зверем — прекрасный шанс влиться в титульную гонку, но и, конечно, огромный риск.

В отличие от большинства соперников Удава, Льюис пока ещё не в категории "пенсионеров", находясь, возможно, на пике карьеры. Американский боец — ярко выраженный нокаутёр, для победы над которым у Алексея есть только один шанс — "придушить" его.

На этом же шоу в ко-мейн-ивенте пройдёт ещё одно российско-американское противостояние. Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман выйдет в клетку против дагестанца Омари Ахмедова.

36-летний американец находится в зоне вылета из высшей лиги, проиграв в шести последних поединках аж пять раз… И все поражения оказались досрочными — нокаутом! Учитывая наличие тяжеленного удара в арсенале Омари, этот бой вряд ли закончится для Криса чем-то хорошим. Победа над пусть уже и "пробитым" экс-чемпионом, пустившим под откос в своё время карьеру легендарного Андерсона Силвы, поможет Росомахе стать участником претендентского поединка…

Также на турнире 8 августа в Лас-Вегасе выступит перспективный российский тяжеловес Сергей Павлович. Оппонентом ростовчанина станет небитый француз Сирил Ган, проведший в восьмиугольнике три боя. Для Павловича встреча с европейцем — большой риск, ведь Ган даже не входит в топ-15, тогда как Сергей занимает тринадцатую строчку. Победа над Сирилом россиянину ничего не даст, а вот поражение может отбросить далеко назад. Ган — прекрасный кикбоксер, способный удивить Павловича в стойке.

15 июля на искусственном Бойцовском острове в Абу-Даби в промоушене дебютирует экс-чемпион российских лиг Fight Nights и GFC в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков. По странному стечению обстоятельств оппонентом дагестанца станет экс-чемпион ещё одного российского промоушена М-1 Global Александр Доскальчук. Украинского бойца не было видно в клетке на протяжении двух лет — с момента, когда в ноябре 2018 года Доскальчук нанёс поражение Микаэлю Силандеру. Определённо непростой поединок для протеже Хабиба Нурмагомедова.

Одноклубник и друг Уланбекова Умар Нурмагомедов также дебютирует в UFC в июле на всё том же Бойцовском острове. Соперником кузена Орла 25 июля станет экс-чемпион британской организации Cage Warriors Натаниэль Вуд. 26-летний англичанин по прозвищу Проспект дебютировал в восьмиугольнике летом 2018 года, проведя за два года четыре поединка. В первых трёх выступлениях Вуд финишировал всех своих противников, но в бою с опытнейшим ветераном Джоном Додсоном Натаниэль откровенно сплоховал, проиграв техническим нокаутом в третьем раунде. Как ни крути, это самый серьёзный соперник для Умара Нурмагомедова.

15 августа на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе зрителей ждёт принципиальный реванш между дагестанцем Магомедом Анкалаевым и молдаванином Ионом Куцелабой. Впервые бойцы встретились между собой в феврале, оставив вопрос о победителе открытым. Де-юре победу одержал Анкалаев, но де-факто нельзя не признать, что остановка боя рефери была крайне преждевременной, а Куцелаба попросту исполнял роль "потрясённого бойца".

Ну и, наконец, завершит это лето выступление Забита Магомедшарипова. 29 августа в бою за статус претендента номер один "дагестанский Линкольн" встретится в октагоне с крайне зрелищным Яиром Родригесом. Поединок обещает стать взрывом на заводе пиротехники, и надеемся, что бойцы действительно оправдают ожидания фанатов ММА, выдав как минимум кандидата на "Бой года".