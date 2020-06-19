Пропавших в Карачаево-Черкесии брата и сестру нашли мёртвыми

В Карачаево-Черкесии нашли тела шестилетнего мальчика и его 11-летней сестры, которые бесследно исчезли 16 июня во время прогулки. Как сообщили в региональном СУ СКР, тела детей лежали в реке.

— В правом притоке реки Большой Зеленчук обнаружены тела пропавших без вести шестилетнего Павла и 11-летней Ксении, которые 16 июня 2020 года ушли из дома на окраине аула Бесленей, — уточнили в управлении.