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Пропавших в Карачаево-Черкесии брата и сестру нашли мёртвыми

Поиски Павла и Ксении продолжались трое суток. Чтобы помочь, приехали даже жители соседних регионов.

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Ксения и Павел. Фото © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт" КЧР

В Карачаево-Черкесии нашли тела шестилетнего мальчика и его 11-летней сестры, которые бесследно исчезли 16 июня во время прогулки. Как сообщили в региональном СУ СКР, тела детей лежали в реке.

В правом притоке реки Большой Зеленчук обнаружены тела пропавших без вести шестилетнего Павла и 11-летней Ксении, которые 16 июня 2020 года ушли из дома на окраине аула Бесленей, — уточнили в управлении.

Как ранее писал Лайф, Павел и Ксения с разрешения матери ушли с животноводческой фермы, находящейся в трёх километрах к северу от аула Бесленей. Дети направились в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть, и не вернулись. На поиски детей отправились спасатели, полицейские, волонтёры. Помочь приехали даже из соседних регионов. Глава СКР Александр Бастрыкин направил к месту поисков следователей-криминалистов центрального аппарата СКР.

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