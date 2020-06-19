Пропавших в Карачаево-Черкесии брата и сестру нашли мёртвыми

В Карачаево-Черкесии нашли тела шестилетнего мальчика и его 11-летней сестры, которые бесследно исчезли 16 июня во время прогулки. Как сообщили в региональном СУ СКР, тела детей лежали в реке.
— В правом притоке реки Большой Зеленчук обнаружены тела пропавших без вести шестилетнего Павла и 11-летней Ксении, которые 16 июня 2020 года ушли из дома на окраине аула Бесленей, — уточнили в управлении.
Как ранее писал Лайф, Павел и Ксения с разрешения матери ушли с животноводческой фермы, находящейся в трёх километрах к северу от аула Бесленей. Дети направились в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть, и не вернулись. На поиски детей отправились спасатели, полицейские, волонтёры. Помочь приехали даже из соседних регионов. Глава СКР Александр Бастрыкин направил к месту поисков следователей-криминалистов центрального аппарата СКР.