Французская полиция начала спецоперацию после массовых столкновений в Дижоне

Во Франции полицейские начали полномасштабную спецоперацию в Дижоне после того, как город охватили беспорядки. Об этом сообщает французский телеканал BFM . В рамках операции правоохранительные органы изымают оружие, боеприпасы и наркотики. Также устанавливаются все причастные к столкновениям. Накануне полиция задержала шестерых выходцев из Чечни.

Напомним, по мнению местных СМИ, столкновения между выходцами с Кавказа и Северной Африки начались после того, как вторые якобы жестоко избили чеченского подростка и потребовали передать его диаспоре, что так будет с каждым, кто встанет у них на пути. После этого проживающие во французском городе чеченцы, не дождавшись помощи от правоохранительных органов, решили вершить правосудие самостоятельно. Фактически беспорядки переросли в настоящую войну между чеченской диаспорой и африканскими наркодилерами.