Чеченцы против наркодилеров: возможно, выходцы с Кавказа и из Северной Африки устроили войну во французском городе

Небольшой французский Дижон вот уже несколько дней лихорадят массовые беспорядки со стрельбой и поджогами машин. Местные грешат на чеченскую диаспору, которая якобы решила разобраться с эмигрантами из Северной Африки, связанными с наркоторговлей. А поводом для конфликта стало недавнее избиение молодого чеченца. Что происходит в Дижоне — в материале Лайфа.
Карательная операция
Вот уже несколько дней по улицам Дижона ходят сотни вооружённых людей, поджигают машины и ломают видеокамеры. Власти уже направили в город полицейский спецназ. Но беспорядки не утихают.
Местные журналисты утверждают, что там воюют чеченцы и выходцы из Северной Африки. Это противостояние идёт с начала нулевых, но сейчас стычки переросли в настоящую бойню. Всё началось в начале июня, когда в Дижоне чеченского подростка якобы жестоко избили североафриканские наркоторговцы и угрожали убить — направляли ствол пистолета в голову и якобы просили передать, что эта участь ждёт всех чеченцев. Африканцы, видимо, не знали, с кем связываются.
Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon . pic.twitter.com/ZOXy7mkYQ5— al chechnya (@Alchechnya) June 13, 2020
Видео © Twitter.com/Alchechnya
Кавказский суд
Отец пострадавшего рассказал журналистам, что правоохранительные органы не откликнулись на призывы разобраться в ситуации и задержать виновных. Тогда чеченцы якобы решили самостоятельно искать правду. В пятницу, 12 июня, в Дижон съехалось около двухсот молодых людей, чтобы разобраться с наркоторговцами.
Толпа разгромила кальянную, якобы принадлежащую североафриканцам. Налётчики были вооружены железными прутьями, ножами и бейсбольными битами, их лица скрывали капюшоны, но местные считают, что это были чеченцы. На место ЧП прибыла полиция, против нападавших применили слезоточивый газ. Около 10 человек пострадали, в том числе владелец пиццерии, расположенной поблизости.
Видео © Youtube.com/LeHuffPost
Вместо примирения — перестрелка
На этом история не закончилась. Выходцы с Кавказа якобы искали встречи с бандой наркодилеров, чтобы отомстить им за земляка. Но те предпочли не высовываться. Тогда чеченцы начали патрулировать улицы колонной автомобилей.
Местные СМИ сообщают, что когда встреча чеченцев с представителями арабской диаспоры, с которыми якобы связаны наркодилеры, всё-таки состоялась, всё закончилось стрельбой. После этого разборки переросли в масштабные уличные беспорядки. Как утверждают журналисты, жители района Грезий, где произошло избиение чеченского подростка, а затем разгром кальянной, взялись за арматуры и холодное оружие, чтобы защититься от потенциального вторжения чеченцев.
Фото © ТАСС / ЕРА / YOAN VALAT
В городе начался настоящий хаос. На видео, снятых в городе, слышна стрельба, на улицах устанавливают баррикады, видны толпы людей с оружием и в масках, хулиганы ломают камеры видеонаблюдения, поджигают мусорные баки и автомобили. Жертвой нападения стала группа французских журналистов — их машину закидали камнями.
Силовики спешат на помощь
Силовики намерены наказать зачинщиков столкновений и выслать их из страны. Сейчас в городе работает полиция, там остановили движение общественного транспорта, закрыли школы, магазины и офисы, а местных жителей призвали не выходить из дома.
Пока французские власти думали, как успокоить социальное напряжение в Дижоне, конфликт вспыхнул в другом городе — Ницце, где противостояние между мигрантами из северокавказских республик и североафриканцами также имеет давние корни.
Франция увидела в чеченцах угрозу своей безопасности
В неблагополучном районе Ниццы, где процветает наркоторговля, произошла стрельба. По сообщениям СМИ, якобы ранения получили два чеченца, а шесть подозреваемых были задержаны. Туда тоже стянули спецназ. После этого разведслужба уголовного розыска Франции (Sirasco) подготовила доклад, в котором утверждается, что деятельность представителей чеченской общины якобы создаёт опасность для страны.
По данным французских силовиков, столкновения выходцев с Кавказа с другими общинами во Франции происходят регулярно. Чаще всего противниками чеченцев становятся выходцы из Северной Африки. Причиной разборок полицейские считают борьбу за контроль над теневым бизнесом, в том числе наркоторговлей. Силовики замечают, что внесли около 300 чеченцев в базу подозреваемых в склонности к религиозной радикализации и террористической деятельности.
Видео © Youtube.com/Стрингиз
Горячая французская точка
Действительно, противостояние между чеченцами и североафриканцами резко обострилось в последние пару месяцев. В марте конфликт произошёл в городе Тулузе — наркоторговцы обстреляли выходцев с Кавказа у входа в дом, где якобы расположен наркопритон. Чеченцы получили ранения, однако им удалось разоружить нападавших.
Затем в апреле в Ницце — тот же сюжет: местные наркоторговцы устроили стрельбу и ранили двух чеченцев. Президент Союза чеченцев и ингушей Приморских Альп Басхан Магамадов, проживающий в Ницце, тогда заявил, что чеченцы пытались прогнать дилеров и их клиентов подальше от своих домов. По словам Магамадова, с началом карантина активность наркоторговцев в стране резко возросла.
Через несколько дней после перестрелки в Ницце полсотни чеченцев наведалось в центр размещения беженцев в Труа и устроило массовую драку с эмигрантами из Африки. Налётчики были вооружены битами и железными прутьями. Причиной для нападения якобы стало избиение чеченского ребёнка на местном футбольном поле.
За наркотики или всё-таки против
Правда ли, что чеченцы во Франции стали непримиримыми противниками наркоторговли или на самом деле они борются за сферы влияния, как это считают местные силовики, не известно. Но одно ясно — погромы во Франции последних дней — только вершина айсберга. На самом деле война североафриканских наркодилеров с чеченцами идёт очень давно — с начала нулевых, когда чеченские семьи массово переселились во Францию. Об этом свидетельствуют многочисленные новости во французской прессе. Странно, что французская полиция около двадцати лет не замечала масштаба этого конфликта, который регулярно напоминал о себе. Особенно в последние месяцы. Толерантность или простое авось привело к тому, что улицы французского Дижона, столицы Бургундии, одного из главных винодельческих регионов на востоке Франции, превратились в поле битвы, в которой государство пока оказывается проигравшей стороной.
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