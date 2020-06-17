Чеченцы против наркодилеров: возможно, выходцы с Кавказа и из Северной Африки устроили войну во французском городе

Небольшой французский Дижон вот уже несколько дней лихорадят массовые беспорядки со стрельбой и поджогами машин. Местные грешат на чеченскую диаспору, которая якобы решила разобраться с эмигрантами из Северной Африки, связанными с наркоторговлей. А поводом для конфликта стало недавнее избиение молодого чеченца. Что происходит в Дижоне — в материале Лайфа.

Карательная операция

Вот уже несколько дней по улицам Дижона ходят сотни вооружённых людей, поджигают машины и ломают видеокамеры. Власти уже направили в город полицейский спецназ. Но беспорядки не утихают.

Местные журналисты утверждают, что там воюют чеченцы и выходцы из Северной Африки. Это противостояние идёт с начала нулевых, но сейчас стычки переросли в настоящую бойню. Всё началось в начале июня, когда в Дижоне чеченского подростка якобы жестоко избили североафриканские наркоторговцы и угрожали убить — направляли ствол пистолета в голову и якобы просили передать, что эта участь ждёт всех чеченцев. Африканцы, видимо, не знали, с кем связываются.

Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon . pic.twitter.com/ZOXy7mkYQ5 — al chechnya (@Alchechnya) June 13, 2020

Кавказский суд

Отец пострадавшего рассказал журналистам, что правоохранительные органы не откликнулись на призывы разобраться в ситуации и задержать виновных. Тогда чеченцы якобы решили самостоятельно искать правду. В пятницу, 12 июня, в Дижон съехалось около двухсот молодых людей, чтобы разобраться с наркоторговцами.

Толпа разгромила кальянную, якобы принадлежащую североафриканцам. Налётчики были вооружены железными прутьями, ножами и бейсбольными битами, их лица скрывали капюшоны, но местные считают, что это были чеченцы. На место ЧП прибыла полиция, против нападавших применили слезоточивый газ. Около 10 человек пострадали, в том числе владелец пиццерии, расположенной поблизости.

Видео © Youtube.com/LeHuffPost

Вместо примирения — перестрелка

На этом история не закончилась. Выходцы с Кавказа якобы искали встречи с бандой наркодилеров, чтобы отомстить им за земляка. Но те предпочли не высовываться. Тогда чеченцы начали патрулировать улицы колонной автомобилей.

Местные СМИ сообщают, что когда встреча чеченцев с представителями арабской диаспоры, с которыми якобы связаны наркодилеры, всё-таки состоялась, всё закончилось стрельбой. После этого разборки переросли в масштабные уличные беспорядки. Как утверждают журналисты, жители района Грезий, где произошло избиение чеченского подростка, а затем разгром кальянной, взялись за арматуры и холодное оружие, чтобы защититься от потенциального вторжения чеченцев.

Фото © ТАСС / ЕРА / YOAN VALAT

В городе начался настоящий хаос. На видео, снятых в городе, слышна стрельба, на улицах устанавливают баррикады, видны толпы людей с оружием и в масках, хулиганы ломают камеры видеонаблюдения, поджигают мусорные баки и автомобили. Жертвой нападения стала группа французских журналистов — их машину закидали камнями.

Силовики спешат на помощь

Силовики намерены наказать зачинщиков столкновений и выслать их из страны. Сейчас в городе работает полиция, там остановили движение общественного транспорта, закрыли школы, магазины и офисы, а местных жителей призвали не выходить из дома.

Пока французские власти думали, как успокоить социальное напряжение в Дижоне, конфликт вспыхнул в другом городе — Ницце, где противостояние между мигрантами из северокавказских республик и североафриканцами также имеет давние корни.

Франция увидела в чеченцах угрозу своей безопасности

В неблагополучном районе Ниццы, где процветает наркоторговля, произошла стрельба. По сообщениям СМИ, якобы ранения получили два чеченца, а шесть подозреваемых были задержаны. Туда тоже стянули спецназ. После этого разведслужба уголовного розыска Франции (Sirasco) подготовила доклад, в котором утверждается, что деятельность представителей чеченской общины якобы создаёт опасность для страны.

По данным французских силовиков, столкновения выходцев с Кавказа с другими общинами во Франции происходят регулярно. Чаще всего противниками чеченцев становятся выходцы из Северной Африки. Причиной разборок полицейские считают борьбу за контроль над теневым бизнесом, в том числе наркоторговлей. Силовики замечают, что внесли около 300 чеченцев в базу подозреваемых в склонности к религиозной радикализации и террористической деятельности.

Видео © Youtube.com/Стрингиз

Горячая французская точка

Действительно, противостояние между чеченцами и североафриканцами резко обострилось в последние пару месяцев. В марте конфликт произошёл в городе Тулузе — наркоторговцы обстреляли выходцев с Кавказа у входа в дом, где якобы расположен наркопритон. Чеченцы получили ранения, однако им удалось разоружить нападавших.

Затем в апреле в Ницце — тот же сюжет: местные наркоторговцы устроили стрельбу и ранили двух чеченцев. Президент Союза чеченцев и ингушей Приморских Альп Басхан Магамадов, проживающий в Ницце, тогда заявил, что чеченцы пытались прогнать дилеров и их клиентов подальше от своих домов. По словам Магамадова, с началом карантина активность наркоторговцев в стране резко возросла.

Через несколько дней после перестрелки в Ницце полсотни чеченцев наведалось в центр размещения беженцев в Труа и устроило массовую драку с эмигрантами из Африки. Налётчики были вооружены битами и железными прутьями. Причиной для нападения якобы стало избиение чеченского ребёнка на местном футбольном поле.

За наркотики или всё-таки против