Мошенничество с покушением на убийство. Как студент в Санкт-Петербурге искал работу, а получил пулю

Почти каждый, кто приезжал пытать счастье в большом городе, проходил через этот обман. В объявлениях в газете или в Интернете предлагается квалифицированная помощь в трудоустройстве. Часто соискателям обещаются хорошие зарплаты и быстрый поиск подходящей вакансии, да ещё и оформление медицинской книжки. В каждом российском городе-миллионнике работают сотни подобных "агентств". Договор предусмотрительно оформляется на предоставление неких "информационных услуг". На словах всё выглядит убедительно и многообещающе. Когда до соискателя вакансии начинает доходить, что его обманули, ему показывают подписанные им же бумаги, из которых следует, что информационные услуги ему уже оказаны — выданы распечатанные листы с абстрактными данными. А причин, почему не получилось, можно назвать много.

Владислав Голиков приехал в Санкт-Петербург в 2014 году и поступил на матмех СПбГУ. Парень был на хорошем счету и поступил в магистратуру. Его семья была небогата, и Влад решил найти работу. Заплатил 2500 рублей конторе ООО "Ресурс", которая предлагала помощь в трудоустройстве. Любимым увлечением юноши была игра "Мафия", в которой он слыл настоящим профессионалом. Но этот игровой опыт не помог Владу, когда он столкнулся с реальными мошенниками.

Фото © LIFE SHOT

4 июня Влад Голиков отправился искать правду и вернуть свои две с половиной тысячи рублей, но на Невском, 135 его встретил охранник мошенников — Заур Каримов — и выстрелил Владу в голову из травматического пистолета.

Раненого Влада Голикова вывозят из здания, где расположено "кадровое агентство". © LIFE SHOT

Cтрелка искали недолго. Во время заседания об избрании меры пресечения подозреваемый заявил, что покинул место происшествия, чтобы "поставить свечку за здоровье потерпевшего". Суд этот аргумент убедительным не счёл и назначил два месяца ареста. В СИЗО Заур просидит минимум до 4 августа. Примечательно, что Каримова несколько лет назад уже задерживали за кражу и нанесение увечий и судили за то, что он скрылся с места ДТП. Но криминальное прошлое не помешало ему устроиться охранником в контору мошенников.

Заур Каримов, задержанный за выстрел в голову Влада Голикова. Фото © VK / Вася Дуркин

13 июня Влад Голиков скончался в НИИ имени Джанелидзе. Возбудили два уголовных дела: первое — о покушении на убийство, второе — по статье "Мошенничество" в отношении руководителей конторы ООО "Ресурс", "предоставлявшей услуги" погибшему студенту. Организаторы схемы арестованы. В СИЗО отправились Никита Потапов и Людмила Никифорова, а их партнёр Гвидон Аветисян по состоянию здоровья отправлен под домашний арест.

Жалобы на ту же контору, так и не предоставившую оплаченные услуги, написали ещё минимум одиннадцать человек. Работали эти фирмы под разными названиями по одной и той же схеме с 2015 года. Сколько человек так и не написали заявлений в полицию, просто забыв про свои 2500 рублей, трудно будет подсчитать, даже если наконец за этот "бизнес" правоохранители возьмутся всерьёз. Ещё труднее будет пресечь деятельность всех мошеннических контор, которые последнюю пару десятилетий бурно обещают гражданам России "информационные услуги" в трудоустройстве или, например, аренде жилья.