Миллионер и гедонист. Кто разбил дорогой Ferrari в центре Москвы

На камеры попала и сама авария, и то, что было перед ней. Эпизод первый: рядом с крутой тачкой стоят двое парней и о чём-то говорят с её водителем. После этой беседы тот, видимо, решил показать, на что способен его суперкар. Эпизод второй: спортивный автомобиль резко срывается с места, дрифтует по проезжей части, буквально через пару секунд уходит в занос, как кегли сбивает дорожную ограду и целуется со всего размаху с уличным фонарём. Всё это прямо перед полицейской машиной, которую спасают от столкновения доли секунды. Чудо, что никто не погиб и не пострадал!

Видео © LIFE SHOT

Фотографии аварии уже появились в социальных сетях. Больше всего их выложил (но почти сразу удалил) инстаграм-канал с говорящим названием Majorka_1 . Можно с уверенностью утверждать, что его автор находился рядом с ДТП. И вряд ли случайно...

— Рассказываю про дорогие и быстрые тачки, а потом тестируем их в городских условиях на пределе. Живём один раз, — объясняет концепцию своего канала "Мажорка 1". Незадолго до аварии пользователь выложил гонки стритрейсеров на набережной Тараса Шевченко, это рядом с Москвой-Сити. Очень похоже на то, что съёмка видео велась как раз из разбитого "феррари".

Опасные гонки стритрейсеров. Видео © Instagram / majorka_01

Так кто же управлял суперкаром без госномеров? Лайф выяснил, что за рулём сидел известный в узких кругах брокер элитной недвижимости Максим Годунов. По информации гибэдэдэшников, в момент аварии он не был пьян, а просто не справился с управлением. Недавно Максим дал видеоинтервью журналу Forbes. Смотреть его вредно для здоровья обычных граждан, живущих на одну зарплату.

Владелец разбитого "феррари", брокер Максим Годунов. Фото © Instagram / maxon_russian

— Среди моих клиентов полно участников списка "Форбс". Для них я совершил несколько миллиардных сделок по продаже квартир на улице Остоженке. Средняя цена за квадратный метр там достигает одного миллиона рублей, — шокирует обывателей брокер Годунов. По виду и манере речи он настоящий аристократ. — В клубных домах, что я продаю, подогревается воздух и очищается до уровня горного. Придомовая территория также с подогревом. Какой бы минус ни был, снега и наледи не появится. Удобно для девушек на каблуках, которые выезжают на вечеринку и им надо комфортно подойти к машине. Как-то я держал наличными $2,65 миллиона — деньги клиента. Кеш считали вручную с обеда до вечера, даже появились мозоли на руках.

По ходу интервью Максим Годунов катает журналиста Forbes со скоростью 260 км/ч на своём новеньком автомобиле. Это тот самый "феррари", разбившийся в ДТП. И на ней в этот момент висит "блатной" госномер — Х222АК777. Лайф пробил его по автобазам. Результаты шокируют, но вряд ли удивят. За год гонщик получил от ГИБДД 167 штрафов. Почти все — за превышение скорости. 165 из них оплачены. В сумме это впечатляющие 334 тысячи рублей. Можно предположить, что штрафов на самом деле было куда больше — просто во время уличных гонок Годунов свинчивает госномер и остаётся таким образом неуловим.

Отчёт Avtocod. Фото © avtocod.ru

Очевидно, Максим Годунов обожает быструю езду. Его тачку неоднократно видели на тусовке стритрейсеров. В том числе на самом знаменитом их сборище у смотровой площадки на Воробьёвых горах. А ещё "феррари" Годунова участвовал в гонке по трассе Сочи — Ростов.

Суперкар на сборище стритрейсеров. Фото © nomerogram.ru

Максим Годунов любит рассказывать, что свою первую брокерскую комиссию размером в $7 тысяч он заработал уже в 21 год. Тем самым, вероятно, доказывая, что он всего достиг сам и упорно работает с юных лет. Он трудился на Mirax Group скандально известного девелопера Сергея Полонского и на легендарное агентство элитной недвижимости Kalinka Real Estate. Но отчего-то Годунов всегда забывает упомянуть и поблагодарить свою семью. Его отец и мать — видные бизнесмены из Волгограда, живущие в престижном районе Прибрежное — там это как местная Рублёвка. Ещё с 90-х годов они занимаются выращиванием зерна и его торговлей. Судя по базам СПАРК-Интерфакс, родители Годунова могли заполучить лакомые по волгоградским меркам сельскохозяйственные активы, ранее принадлежавшие советским колхозам и совхозам. Родной брат Годунова тоже не промах. Он управляет волгоградским филиалом "Ситибанка". Ещё у брокера есть успешный дядя — видный волгоградский строитель. В 80-х и 90-х дядя много мотался по командировкам, двум его дочерям (кузинам Максима Годунова) даже пришлось учиться в школе в Алжире . Одна кузина Максима окончила нью-йоркский институт косметологии и так и осталась жить в Америке на ПМЖ. Вторая кузина училась в Женеве и сейчас является успешной джазовой певицей, у которой есть поклонники по всему миру. Вот как она великолепно исполняет хит Summertime . Действительно большой талант.

Годуновых можно смело назвать волгоградской элитой. Большая дружная семья: у всех дети, мужья, жёны. Белой вороной на фоне семьи выглядит сам талантливый брокер Максим Годунов. Ему 35, а он всё ещё один. В соцсетях нет его фотографий с девушками, только с родственниками. Зато есть туча фейковых страниц с ним под разными именами: Макс Соколов, Сергей Морыженков, Макс Год, Макс Лотто.

Фото © VK 1 / 2