Российский космонавт примет участие в голосовании по поправкам в конституцию с орбиты Земли

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции власти некоторых регионов ввели возможность проголосовать по поправкам в Конституцию РФ удалённо. На сегодняшний день такое право предоставили жителям Москвы и Нижегородской области. Для этого был открыт специальный портал, на котором проголосовать можно будет из любого уголка планеты и даже за её пределами.

Так, возможность проголосовать из космоса запросил российский космонавт Анатолий Иванишин, который сейчас находится на Международной космической станции на орбите Земли. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Правительства Москвы. Как и другие москвичи, космонавт-испытатель сможет отдать свой голос до 30 июня. Само электронное голосование стартует уже 25 июня.

В пресс-службе добавили, что тестовое электронное голосование стартовало накануне. На сегодняшний день участие в нём приняли более 53 тысяч москвичей.