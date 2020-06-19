Российский космонавт примет участие в голосовании по поправкам в конституцию с орбиты Земли

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции власти некоторых регионов ввели возможность проголосовать по поправкам в Конституцию РФ удалённо. На сегодняшний день такое право предоставили жителям Москвы и Нижегородской области. Для этого был открыт специальный портал, на котором проголосовать можно будет из любого уголка планеты и даже за её пределами.
Так, возможность проголосовать из космоса запросил российский космонавт Анатолий Иванишин, который сейчас находится на Международной космической станции на орбите Земли. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Правительства Москвы. Как и другие москвичи, космонавт-испытатель сможет отдать свой голос до 30 июня. Само электронное голосование стартует уже 25 июня.
В пресс-службе добавили, что тестовое электронное голосование стартовало накануне. На сегодняшний день участие в нём приняли более 53 тысяч москвичей.
Как ранее сообщал Лайф, удалённое голосование пройдёт на спецпортале 2020og.ru. Чтобы принять в нём участие, необходимо до 14:00 21 июня подать заявление на портале "Госуслуги" или же на сайте mos.ru (для москвичей).